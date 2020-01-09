Палата общин одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС

Как пишет агентство, за Brexit высказались 330 парламентариев, еще 231 – против. Отмечается, что далее законопроект рассмотрят в Палате лордов. Законопроект о Brexit в обновленном варианте был представлен парламенту 20 декабря прошлого года.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января. Он подчеркнул, что ничто не помешает стране осуществить эти планы, выход состоится «без всяких «но» и «если»..

