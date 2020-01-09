Палата общин одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС
Члены британской Палаты общин поддержали законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, за Brexit высказались 330 парламентариев, еще 231 – против. Отмечается, что далее законопроект рассмотрят в Палате лордов. Законопроект о Brexit в обновленном варианте был представлен парламенту 20 декабря прошлого года.
Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января. Он подчеркнул, что ничто не помешает стране осуществить эти планы, выход состоится «без всяких «но» и «если»..
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