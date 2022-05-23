СМИ: Литва, Словакия, Латвия и Эстония призывают конфисковать российские активы
Литва, Словакия, Латвия и Эстония предложили Евросоюзу (ЕС) подготовить новые санкции против России. Они призвали конфисковать российские активы, замороженные ЕС. Эти средства должны, по их мнению, пойти на восстановление Украины, передает Reuters. По данным агентства, страны выступят с таким обращение во вторник, 24 мая.
Эти страны отмечают, что активы, принадлежащие российским физическим и юрлицам, а также около $300 млрд резервов Банка России уже заморожены, теперь нужно определить законные способы использования этих ресурсов в качестве источника финансирования.
По мнению этих четырех стран, если законные способы конфискации активов найдены не будут, то активы необходимо использовать в качестве средства давления на Россию. Доступ к ним может быть предоставлен лишь когда Россия компенсирует Украине весь причиненный ущерб, говорится в заявлении.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому могут быть конфискованы активы граждан, которые поддержали специальную военную операцию России на Украине.
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