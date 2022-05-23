СМИ: Литва, Словакия, Латвия и Эстония призывают конфисковать российские активы

Литва, Словакия, Латвия и Эстония предложили Евросоюзу (ЕС) подготовить новые санкции против России. Они призвали конфисковать российские активы, замороженные ЕС. Эти средства должны, по их мнению, пойти на восстановление Украины, передает Reuters. По данным агентства, страны выступят с таким обращение во вторник, 24 мая.

Эти страны отмечают, что активы, принадлежащие российским физическим и юрлицам, а также около $300 млрд резервов Банка России уже заморожены, теперь нужно определить законные способы использования этих ресурсов в качестве источника финансирования.