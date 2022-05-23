Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших российскую спецоперацию граждан
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому могут быть конфискованы активы граждан, которые поддержали специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.
«Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", который Верховная рада одобрила 12 мая 2022 года», — говорится в сообщении.
Решение позволит быстро изымать активы и пополнять ими украинский бюджет, пишет РИА ФАН.
В марте Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов на украинской территории, напоминает «Свободная пресса». Конфискация может распространяться на все соответствующие объекты, компенсация стоимости собственности не предусмотрена.
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