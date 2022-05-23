Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших российскую спецоперацию граждан

Двое детей и трое взрослых погибли в результате пожара в подмосковном Пушкино Все выходы со станций Московского центрального кольца получат номера На территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка MR Group и Банк ВТБ улучшили условия по ипотечным программам Почти 900 заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды Погода в Москве приблизится к климатической норме в последние дни мая