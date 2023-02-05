СМИ: Конгресс США предупреждали об иностранном воздушном наблюдении

По их словам, обсуждалось по меньшей мере два инцидента, связанных с проведением конкурирующей державой воздушного наблюдения с использованием, предположительно, неизвестных передовых технологий. В докладе упоминались авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии как места, где, как предполагается, осуществлялось иностранное наблюдение, однако не указывалось прямо, что за действиями стоит КНР.

По данным собеседника газеты, с 2021 года Минобороны США изучило несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки американских военных баз. Так как шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.

