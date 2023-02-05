В Пентагоне рассказали, за какими объектами наблюдал китайский аэростат

По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. «Сегодня днем по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины», – сообщил Остин.

Отмечается, что «аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США».

Ранее сообщалось, что ВВС Соединенных Штатов сбили аэростат в небе над Южной Каролиной. Сейчас ведутся поиски обломков и их извлечение из воды.

