В Пентагоне рассказали, за какими объектами наблюдал китайский аэростат

Американские военные по поручению главы государства Джо Байдена сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство страны, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин в своем заяалении.

КНР категорично заявил о своей позиции по ситуации с аэростатом над США

По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. «Сегодня днем по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины», – сообщил Остин.

Отмечается, что «аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США».

Ранее сообщалось, что ВВС Соединенных Штатов сбили аэростат в небе над Южной Каролиной. Сейчас ведутся поиски обломков и их извлечение из воды.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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