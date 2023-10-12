СМИ: Конгресс отложил голосование по новому спикеру палаты представителей

Палата представителей американского Конгресса решила не проводить голосование по выборам нового спикера, сообщает CNN.

Трамп может предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей

По данным телеканала, законодатели сразу после собрания объявят о прекращении заседания.

Ранее Трамп отказался от встречи с республиканцами в Конгрессе перед выборами спикера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Конгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры