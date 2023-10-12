СМИ: Конгресс отложил голосование по новому спикеру палаты представителей
12 октября 202305:34
Палата представителей американского Конгресса решила не проводить голосование по выборам нового спикера, сообщает CNN.
По данным телеканала, законодатели сразу после собрания объявят о прекращении заседания.
Ранее Трамп отказался от встречи с республиканцами в Конгрессе перед выборами спикера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru