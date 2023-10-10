СМИ: Трамп отказался от встречи с республиканцами в Конгрессе перед выборами спикера
10 октября 202303:42
Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался от идеи посетить Конгресс и встретиться с республиканцами, которым предстоит выбирать нового спикера Палаты представителей, сообщает Fox News.
По данным источников телеканала, планы экс-президента поменялись, он не планирует обсуждать этот вопрос с однопартийцами, а также не намерен участвовать в форуме, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры.
Ранее Трамп заявил, что готов занять пост спикера Конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru