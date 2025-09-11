В «Миннесоте» опровергли отказ Капризова подписать самый дорогой в НХЛ контракт

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, 28-летнему россиянину предлагали самый дорогой контракт в лиге - 128 млн долларов за восемь лет, однако его представители ответили отказом, сообщает RT.

Герин отметил, данный «вброс» исходит не из клуба и не от агента Капризова, с которым у него «очень хорошие отношения».

«Для меня главное - не допустить, чтобы Кирилл оказался в затруднительном положении. Мы его любим. Он невероятный игрок. И мы хотим видеть его в команде», - заключил он.

Ранее портал Sportrac подсчитал, что за свою карьеру в НХЛ нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заработал больше остальных игроков лиги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

