В «Миннесоте» опровергли отказ Капризова подписать самый дорогой в НХЛ контракт
Информация о якобы отказе хоккеиста Кирилла Капризова подписать новый контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» не соответствует действительности. Об этом в программе 10,000 Takes генеральный менеджер команды Билл Герин.
По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, 28-летнему россиянину предлагали самый дорогой контракт в лиге - 128 млн долларов за восемь лет, однако его представители ответили отказом, сообщает RT.
Герин отметил, данный «вброс» исходит не из клуба и не от агента Капризова, с которым у него «очень хорошие отношения».
«Для меня главное - не допустить, чтобы Кирилл оказался в затруднительном положении. Мы его любим. Он невероятный игрок. И мы хотим видеть его в команде», - заключил он.
Ранее портал Sportrac подсчитал, что за свою карьеру в НХЛ нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заработал больше остальных игроков лиги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
