В Госдуме не увидели причин сохранять высокую ключевую ставку

Все возможные экономические риски были преодолены, настало время понижать ставку, заявил НСН Артем Кирьянов.

Высокая ключевая ставка помогла остановить инфляцию, но сейчас она должна быть серьезно пересмотрена, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.

В августе подешевели цены на ряд продуктов, а среднее падение составило 0,8%. Об этом сообщили Ведомости. Уже 12 сентября Центробанку предстоит решить, на каком уровне сохранить ключевую ставку. Депутат отметил, что настали все условия для резкого снижения.

В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
«Есть системные предпосылки для снижения ключевой ставки. Мы сегодня находимся на этапе технической рецессии. Если посмотреть два первых квартала этого года по сравнению с прошлым, то уровень роста ВВП составил примерно 1,1%. При текущей инфляции и ситуации в экономике, снижение до 16-17% не является весомым. Бизнес рассчитывает на большее, чем на минус 1-2%. Вообще хотелось бы, чтобы к концу года она была 10%. Все уже для этого готово. Мы полтора года боролись с инфляцией и добились стабильности в этом вопросе: все риски преодолены. Нет ни огромного, ни нестабильного роста цен», — сказал он.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев объяснил НСН, что случится, если резко снизить ключевую ставку.

