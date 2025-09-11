Писателя Быкова признали в РФ террористом и экстремистом
Признанный в России иноагентом писатель Дмитрий Быков был включён в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.
«Быков Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва», - говорится в перечне ведомства.
Находящиеся в российских банках средства, принадлежащие лицам, попавшим в список Росфинмониторинга, замораживаются, их обслуживание приостанавливается.
Ранее Быкова заочно арестовали по делу о распространении фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а также объявили в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
