Трамп может предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей

Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон на переговоры с республиканцами в Палате представителей Конгресса США перед выборами нового спикера, сообщает NBC.

ФБР не подтвердило сообщения о слежке за сторонниками Трампа

По данным телеканала, визит может состояться в начале предстоящей недели. Бывший глава Белого дома хочет предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера.

Последний раз экс-президент появлялся в Капитолии там 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили там беспорядки из-за недовольства результатами президентских выборов.

Ранее Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Конгресс СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры