Трамп может предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей
Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон на переговоры с республиканцами в Палате представителей Конгресса США перед выборами нового спикера, сообщает NBC.
По данным телеканала, визит может состояться в начале предстоящей недели. Бывший глава Белого дома хочет предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера.
Последний раз экс-президент появлялся в Капитолии там 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа устроили там беспорядки из-за недовольства результатами президентских выборов.
Ранее Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru