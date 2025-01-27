СМИ: Конфликт на Украине принес США рекордную выручку
Конфликт вокруг Украины принес США в 2024 году рекордную выручку, сообщает Quest-France.
По данным издания, речь идет о продаже военной техники. Рост за прошлый год увеличился на 29% – до рекордной суммы $318,7 млрд.
Во многом это связано не только с продажей вооружения Киеву, но и с закупкой техники другими странами, которые несут потери от передачи помощи Украине.
Военно-промышленный комплекс США ожидает аналогичных темпов прибыли как минимум по итогам первого квартала 2025 года.
Ранее стало известно, что американское Агентство по международному развитию (USAID) приостановило проекты по оказанию помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru