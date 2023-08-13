СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»
Китайские власти не пригласили глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь» в Пекине, сообщает Global Times.
По данным издания, подавляющее большинство приглашений получили лидеры развивающихся государств. Однако главы ряда развитых стран «не будут включены». Таким образом, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума.
В статье отмечается, что заявления ряда СМИ о том, что лидеры Европы не планируют посещать форум, не соответствуют действительности.
Как сообщалось, китайский лидер Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит российского президента Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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