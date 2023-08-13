СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»

По данным издания, подавляющее большинство приглашений получили лидеры развивающихся государств. Однако главы ряда развитых стран «не будут включены». Таким образом, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума.

В статье отмечается, что заявления ряда СМИ о том, что лидеры Европы не планируют посещать форум, не соответствуют действительности.

Как сообщалось, китайский лидер Си Цзиньпин рассчитывает на скорый визит российского президента Владимира Путина в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

