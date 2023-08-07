МИД КНР: Россия и Китай продвигают многополярность мира

Он отметил, что это международная ответственность, которую Китай и Россия должны на себя взять.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону поздравил своего китайского коллегу Ван И с назначением на пост главы МИД КНР. В сообщении говорится, что в ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, отметив «общее неприятие конфронтационной политики западного блока» в отношении Москвы и Пекина, сообщает «Радиоточка НСН».

