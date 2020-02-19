СМИ: Китайские дипломаты удивились запрету на въезд граждан Китая в Россию
Россия заранее предупредила Китай о временном запрете въезда китайских граждан. Об этом рассказал официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. Он выразил надежду, что это временная мера, и как только улучшится ситуация с эпидемией коронавируса, она будет скорректирована или даже отменена.
Вместе с тем, как пишет «Коммерсант», решение России о запрете на въезд из Китай застало дипломатов этой страны врасплох. Источники в дипломатических кругах удивились, что запрет вводится, когда число заболевших пошло на спад.
С 20 февраля 2020 года въезд для граждан КНР, которые посещают РФ с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает RT.
В Китае 136 человек умерли от последствий коронавируса нового типа за последние сутки, свидетельствуют данные комитета по здравоохранению КНР. Таким образом, число жертв эпидемии превысило две тысячи человек.
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