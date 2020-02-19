СМИ: Китайские дипломаты удивились запрету на въезд граждан Китая в Россию

Россия заранее предупредила Китай о временном запрете въезда китайских граждан. Об этом рассказал официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. Он выразил надежду, что это временная мера, и как только улучшится ситуация с эпидемией коронавируса, она будет скорректирована или даже отменена.

Вместе с тем, как пишет «Коммерсант», решение России о запрете на въезд из Китай застало дипломатов этой страны врасплох. Источники в дипломатических кругах удивились, что запрет вводится, когда число заболевших пошло на спад.