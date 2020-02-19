Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess

На берег в среду должны спуститься и двое россиян, сообщила пресс-атташе российского посольства Татьяна Кочкина. По ее словам, сотрудники дипломатического ведомства сопроводят их по дороге в аэропорт, окажут помощь в решении визовых и миграционных вопросов. Дипломат сообщила, что посольство продолжит оказывать поддержку тем россиянам, кто находится на борту Diamond Princess, а также в больницах Японии.

На борту корабля находились туристы почти из 50 стран мира, сообщает РИА ФАН. Вирус был обнаружен у 542 человек. Среди них двое супругов из России.

Ранее сообщалось, что с 20 февраля въезд для граждан КНР, которые посещают РФ с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

