Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess

19 февраля 202007:37

Первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японском порту Иокогама, сошли на берег после окончания карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo.

Ожидается, что все находящиеся на борту почти 3 тысячи человек покинут судно в течение трех дней. Первыми это сделают граждане преклонного возраста, чей тест на коронавирус окажется отрицательным, передает РЕН ТВ.

«Зачумленный» корабль

На берег в среду должны спуститься и двое россиян, сообщила пресс-атташе российского посольства Татьяна Кочкина. По ее словам, сотрудники дипломатического ведомства сопроводят их по дороге в аэропорт, окажут помощь в решении визовых и миграционных вопросов. Дипломат сообщила, что посольство продолжит оказывать поддержку тем россиянам, кто находится на борту Diamond Princess, а также в больницах Японии.

На борту корабля находились туристы почти из 50 стран мира, сообщает РИА ФАН. Вирус был обнаружен у 542 человек. Среди них двое супругов из России.

Ранее сообщалось, что с 20 февраля въезд для граждан КНР, которые посещают РФ с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ЯпонияКоронавирус