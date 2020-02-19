Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess
Первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японском порту Иокогама, сошли на берег после окончания карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo.
Ожидается, что все находящиеся на борту почти 3 тысячи человек покинут судно в течение трех дней. Первыми это сделают граждане преклонного возраста, чей тест на коронавирус окажется отрицательным, передает РЕН ТВ.
На берег в среду должны спуститься и двое россиян, сообщила пресс-атташе российского посольства Татьяна Кочкина. По ее словам, сотрудники дипломатического ведомства сопроводят их по дороге в аэропорт, окажут помощь в решении визовых и миграционных вопросов. Дипломат сообщила, что посольство продолжит оказывать поддержку тем россиянам, кто находится на борту Diamond Princess, а также в больницах Японии.
На борту корабля находились туристы почти из 50 стран мира, сообщает РИА ФАН. Вирус был обнаружен у 542 человек. Среди них двое супругов из России.
Ранее сообщалось, что с 20 февраля въезд для граждан КНР, которые посещают РФ с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Дмитрий Шепелев объявил о решении уйти с Первого канала
- Минобороны РФ: Боевики в Сирии атакуют турецких военных оружием из США
- Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи
- Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess
- Новости за ночь: Названы пункты Минских соглашений, которые выполняет Украина