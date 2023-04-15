СМИ: Китай не разрешает визит Блинкена из-за опасений насчет сбитого аэростата

Источники издания отметили, что Пекин не готов выбрать новую дату для поездки Блинкена. По данным собеседников СМИ, в КНР обеспокоены тем, что Вашингтон может опубликовать вещественные доказательства с аэростата.

«Остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — указано в материале.

Ранее телеканал NBC сообщил, что китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины, собрал данные с нескольких военных объектов США.

