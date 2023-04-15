СМИ: Китай не разрешает визит Блинкена из-за опасений насчет сбитого аэростата
Китай не дает разрешения на визит в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, опасаясь, что ФБР опубликует итоги расследования о якобы разведывательном аэростате КНР, который в феврале был сбит в небе над Соединенными Штатами. Об этом пишет Financial Times.
Источники издания отметили, что Пекин не готов выбрать новую дату для поездки Блинкена. По данным собеседников СМИ, в КНР обеспокоены тем, что Вашингтон может опубликовать вещественные доказательства с аэростата.
«Остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», — указано в материале.
Ранее телеканал NBC сообщил, что китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины, собрал данные с нескольких военных объектов США.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- СМИ: Китай не разрешает визит Блинкена из-за опасений насчет сбитого аэростата
- Армия России уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами под Харьковом
- Экс-офицер Пентагона: США не ответили бы на гибель своего военного на Украине
- Источник: В России разработали способную подавлять спутники систему РЭБ
- США направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки
- СМИ: Российским силам в зоне СВО направили новый сухопутно-морской боевой гибрид
- Байден скоро объявит о решении выдвигаться на второй срок
- В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин»
- СМИ: В России обозначили переход от «антикризиса» к нормализации
- Помпео передумал участвовать в выборах президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru