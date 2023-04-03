NBC: Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов

Отмечается, что управление аэростатом происходило из Китая. По данным телеканала, аэростат передавал КНР данные в режиме реального времени.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай. По словам Липового, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные.

