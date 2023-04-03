NBC: Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов
Аэростат КНР, который сбили у побережья Южной Каролины 4 февраля, смог собрать данные с нескольких военных объектов в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что управление аэростатом происходило из Китая. По данным телеканала, аэростат передавал КНР данные в режиме реального времени.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай. По словам Липового, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru