СМИ: Китай и Иран разделяют позицию России по Украине

Китай и Иран явно демонстрируют поддержку позиции России по конфликту на Украине, считает обозреватель издания National Interest Марк Эпископос. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению автора, поездка российского лидера Владимира Путина в Тегеран сформировала «тревожный феномен» для Запада, пишет Газета.ru.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — написано в публикации.

Несмотря на «непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля», создается иная точка зрения, считает Эпископос.

Ранее, 23 апреля, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ZDF.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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