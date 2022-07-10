СМИ: Кипр теряет доходы из-за оттока российских туристов

Российские туристы были вторыми по численности после английских, приезжающих на Кипр. При этом граждане РФ тратили здесь больше британцев. Из-за сокращения турпотока из России остров может лишиться более €600 млн, подсчитали в местном правительстве, сообщает РИА Новости.

L'Espresso также напоминает о том, что город Лимассол, в котором проживает 50 тысяч русскоговорящих, является памятником дружбы между Кипром и «российским гигантом». Благодаря русской общине власти острова десятилетиями строили отношения с инвесторами и туристами из РФ.

Кипр, являясь членом ЕС, поддержал западные санкции против России. В результате перспективы и экономики острова, и русскоязычной общины висит на волоске, пишет Газета.ru.

Ранее Кипр не поддержал требование США запретить судам под кипрским флагом перевозку нефти из России в третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на разговор министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с американским коллегой Джанет Йеллен.

