СМИ: Кипр теряет доходы из-за оттока российских туристов
В связи с поддержкой Кипром антироссийских санкций в страну резко сократился поток туристов из РФ, которые много денег оставляли на отдыхе и готовы были инвестировать в экономические проекты. Теперь власти и жители Кипра не знают, как выйти из ситуации, пишет журнал L'Espresso.
Российские туристы были вторыми по численности после английских, приезжающих на Кипр. При этом граждане РФ тратили здесь больше британцев. Из-за сокращения турпотока из России остров может лишиться более €600 млн, подсчитали в местном правительстве, сообщает РИА Новости.
L'Espresso также напоминает о том, что город Лимассол, в котором проживает 50 тысяч русскоговорящих, является памятником дружбы между Кипром и «российским гигантом». Благодаря русской общине власти острова десятилетиями строили отношения с инвесторами и туристами из РФ.
Кипр, являясь членом ЕС, поддержал западные санкции против России. В результате перспективы и экономики острова, и русскоязычной общины висит на волоске, пишет Газета.ru.
Ранее Кипр не поддержал требование США запретить судам под кипрским флагом перевозку нефти из России в третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на разговор министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с американским коллегой Джанет Йеллен.
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