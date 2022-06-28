Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны
Кипр не поддержал требование США запретить судам под кипрским флагом перевозку нефти из России в третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на разговор министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с американским коллегой Джанет Йеллен.
Вашингтон настаивает на соответствующем запрете для судов под кипрским флагом. Петридес обеспокоен тем, что многие другие страны не вводят антироссийских санкции. Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ввести предельную цену на нефть из России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны G7 должны и дальше усиливаться, в частности «путём ограничения цены на нефть», которую экспортирует РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны
- Совфед: попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к столкновению
- Число аварий с электросамокатами за год выросло на треть
- СМИ: в России могут отменить ещё один налог
- Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду
- При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека
- Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
- Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов
- Оппозиционер Яшин задержан в Москве
- Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru