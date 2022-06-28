Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны

Кипр не поддержал требование США запретить судам под кипрским флагом перевозку нефти из России в третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на разговор министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с американским коллегой Джанет Йеллен.

СМИ: обсуждается возможность установления предельных цен на российскую нефть

Вашингтон настаивает на соответствующем запрете для судов под кипрским флагом. Петридес обеспокоен тем, что многие другие страны не вводят антироссийских санкции. Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ввести предельную цену на нефть из России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны G7 должны и дальше усиливаться, в частности «путём ограничения цены на нефть», которую экспортирует РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАКипрНефть
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