Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны

Вашингтон настаивает на соответствующем запрете для судов под кипрским флагом. Петридес обеспокоен тем, что многие другие страны не вводят антироссийских санкции. Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ввести предельную цену на нефть из России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны G7 должны и дальше усиливаться, в частности «путём ограничения цены на нефть», которую экспортирует РФ.

