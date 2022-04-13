СМИ: Кипр намерен лишить гражданства четырех россиян

Власти Кипра собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей. Об этом пишет газета Phileleftheros.

По ее данным, всего в списке на лишение гражданства 21 обладатель так называемых золотых паспортов. Он был утвержден на заседании кабинета министров страны.

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На прошлой неделе президент Кипра Никос Анастасиадис сообщил о том, что кабмин уполномочил главу МВД Никоса Нуриса «приступить к процессу аннулирования гражданства четырех из 850 человек, которые находятся в санкционных списках ЕС», передает ТАСС. Президент отметил тогда, что у остальных кипрских паспортов нет.

Шесть яхт российских олигархов, попавших под санкции, обнаружили на Мальдивских островах, написало ранее агентство Reuters.

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ТЕГИ:ГражданствоКипр
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