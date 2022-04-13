СМИ: Кипр намерен лишить гражданства четырех россиян

Власти Кипра собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей. Об этом пишет газета Phileleftheros.

По ее данным, всего в списке на лишение гражданства 21 обладатель так называемых золотых паспортов. Он был утвержден на заседании кабинета министров страны.