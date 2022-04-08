На Мальдивах обнаружили яхты российских бизнесменов попавших под санкции
Шесть яхт российских олигархов, попавших под санкции, обнаружили на Мальдивских островах. Об этом написало вгентство Reuters.
По данным агентства, одно из этих судов было куплено предпринимателем Андреем Мельниченко. После попадания в с санкционные списки Motor Yacht A отключили от системы определения геолокации и переправили на Мальдивы. Еще две яхты, обнаруженные на Мальдивах, также отключили от систем, однако имена их владельцев агентство не указывает.
На фотографиях, опубликованных Reuters, также есть яхты предпринимателей Александра Абрамова и Игоря Кесаева.
При этом генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим пояснил, что законы республики не позволяют им конфисковывать имущество, если его владельцы не нарушили местные законы.
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