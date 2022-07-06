СМИ: Киев предупредили об отказе Запада от помощи стране к осени
Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в ее пользу, сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, страны начнут сворачивать поддержку, когда убедятся в невыгодности проекта — именно это и грозит Украине. Военная и финансовая поддержка при дальнейшем отступлении Вооруженных сил Украины под напором ВС РФ потеряет смысл.
Как следует из статьи, коллективный Запад уже начал понимать, что попытки помочь Киеву бессмысленны. Армия Украины несет огромные потери, а запас простого в использовании оружия советского образца она почти исчерпала.
The Daily Telegraph отмечает, что в США пока что намерены и дальше поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей «самые сильные позиции» на переговорах с Москвой.
Как сообщалось ранее, оказывающие поддержку Украине лидеры стран Запада боятся, что граждане устанут от украинского конфликта и сосредоточатся на внутренней повестке.
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