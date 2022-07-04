Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют боевиков ИГ* на Украину

Западные страны во главе с США переправляют на Украину боевиков международной террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в РФ Риада Хаддада.

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По его словам, сражаться на стороне Вооруженных сил Украины террористов отправляет и Турция. Дипломат считает, что таким образом, Запад превращает Украину в «центр скопления террористов и наемников».

Хаддад отметил, что Запад не осознает негативные последствия, которые подобная политика «повлечет за собой для безопасности в мире».

*ИГ («Исламское государство») – группировка, запрещеная в России.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:БоевикиУкраинаСирия
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