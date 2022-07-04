Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют боевиков ИГ* на Украину

По его словам, сражаться на стороне Вооруженных сил Украины террористов отправляет и Турция. Дипломат считает, что таким образом, Запад превращает Украину в «центр скопления террористов и наемников».

Хаддад отметил, что Запад не осознает негативные последствия, которые подобная политика «повлечет за собой для безопасности в мире».

*ИГ («Исламское государство») – группировка, запрещеная в России.

