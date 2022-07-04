Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют боевиков ИГ* на Украину
Западные страны во главе с США переправляют на Украину боевиков международной террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в РФ Риада Хаддада.
По его словам, сражаться на стороне Вооруженных сил Украины террористов отправляет и Турция. Дипломат считает, что таким образом, Запад превращает Украину в «центр скопления террористов и наемников».
Хаддад отметил, что Запад не осознает негативные последствия, которые подобная политика «повлечет за собой для безопасности в мире».
*ИГ («Исламское государство») – группировка, запрещеная в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 080 / сут.
Умерли
381 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 595 / сут.
- Жителей США взбесило поведение Камалы Харрис
- Совфед: Россия может ввести санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
- Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют боевиков ИГ* на Украину
- Британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России
- Стрельба в Копенгагене: трое погибших
- В Сочи задержали подозреваемых в избиении отдыхающего на пляже
- Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний
- В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
- Тимошенко считает неприемлемым заключение любого мирного соглашения с РФ
- Теннисист Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru