«Газпром»: Решению ситуации с турбиной Siemens препятствуют антироссийские санкции

«В связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», — говорится в заявлении в Telegram-канале концерна.

«Газпром» отмечает, что при транспортировке агрегата в РФ Канада может посчитать это нарушением или обходом условий разрешения, что приведет к отзыву документа и сделает невозможным ремонт других двигателей компрессорной станции «Портовая».

Российский концерн указывает, что связанные с санкциями риски также создает транспортировка турбины в Германию и осуществление ремонта британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited.

«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС "Портовая" не подпадет под экспортные ограничения», — подчеркнули в «Газпроме».

