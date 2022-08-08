Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока»
Германский концерн Siemens Energy может продолжать обслуживание оборудования для трубопровода «Северный поток», несмотря на объявленный предстоящий уход из России. Об этом сообщил руководитель компании Кристиан Брух во время телеконференции с инвесторами.
Как было объявлено, Siemens Energy предполагает закончить процедуру выхода из своих российских активов уже к концу нынешнего финансового года. Однако, по словам Бруха, обслуживание оборудования для «Северного потока» нельзя прерывать для обеспечения стабильных поставок голубого топлива в Европу.
На прошлой неделе «Газпром» заявил, что возвращению турбины Siemens, которая сейчас находится в ФРГ после ремонта в Канаде, необходимой для стабильной работы «Северного потока», мешают антироссийские санкции. По оценке Москвы, есть риск, что власти Канады могут расценить транспортировку нарушением санкционного режима или обходом условий выданного разрешения.
В тое же время, в правительстве Германии заявили, что поставки насосов для «Северного потока» не подпадают под ограничения, введённые Европейским союзом, поэтому для транспортировки нет необходимости собирать дополнительные документы.
Сейчас газопровод «Северный поток» работает только на 20% от своей максимальной мощности.
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