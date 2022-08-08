Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока»

Германский концерн Siemens Energy может продолжать обслуживание оборудования для трубопровода «Северный поток», несмотря на объявленный предстоящий уход из России. Об этом сообщил руководитель компании Кристиан Брух во время телеконференции с инвесторами.

Как было объявлено, Siemens Energy предполагает закончить процедуру выхода из своих российских активов уже к концу нынешнего финансового года. Однако, по словам Бруха, обслуживание оборудования для «Северного потока» нельзя прерывать для обеспечения стабильных поставок голубого топлива в Европу.