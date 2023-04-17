СМИ: кабмин Словакии временно запретит импорт украинского зерна
Правительство Словакии приостановит ввоз украинского зерна в страну, сообщила газета «Правда».
По данным газеты, кабмин Словакии в течение дня, 17 апреля, проведет заседание межведомственной группы по вопросу приостановки импорта зерна из Украины и ряда других видов продукции.
Накануне кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна, запрет коснется и транзита в третьи страны. Временные ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции также ввела Венгрия.
Ранее стало известно, что министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии договорились вместе решать проблему ввоза украинского зерна. Их фермеры терпят огромные убытки из-за дешевого зерна из Украины, которое ввозят в Европу, передает «Радиоточка НСН».
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