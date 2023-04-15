Кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна
Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна, говорится в сообщении правительства республики.
Отмечается, что польские министры постоянно контактируют с Киевом на тему решения вопроса с зерном. Также на заседании правительства Польши обсуждали возможные способы стабилизации сельскохозяйственного рынка.
Накануне стало известно, что министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии договорились вместе решать проблему ввоза украинского зерна. Их фермеры терпят огромные убытки из-за дешевого зерна из Украины, которое ввозят в Европу.
Ранее экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский заявил «Радиоточке НСН», что польские власти не рассматривают вариант объединения с Украиной.
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