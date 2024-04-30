СМИ: К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня

От Египта к ХАМАС поступило новое предложение, предусматривающее освобождение 33 заложников в обмен на временное прекращение огня в секторе Газа и освобождение палестинцев в израильских тюрьмах, сообщает CNN.

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По данным источников телеканала, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле.

Отмечается, что длительность прекращения огня будет зависеть от числа отпущенных заложников. На следующем этапе должно начаться «восстановление устойчивого спокойствия».

Ранее американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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