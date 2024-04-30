СМИ: К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня
От Египта к ХАМАС поступило новое предложение, предусматривающее освобождение 33 заложников в обмен на временное прекращение огня в секторе Газа и освобождение палестинцев в израильских тюрьмах, сообщает CNN.
По данным источников телеканала, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле.
Отмечается, что длительность прекращения огня будет зависеть от числа отпущенных заложников. На следующем этапе должно начаться «восстановление устойчивого спокойствия».
Ранее американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив возможность немедленного прекращение огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня
- В США указали на невозможность членства Украины в НАТО в ближайшие годы
- Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для Leopard
- Журналист Карлсон опубликовал интервью с Дугиным
- Депардье предстанет перед судом в октябре
- В Британии заявили о неэффективности антироссийских санкций
- Захарова указала на нестыковки в словах Блинкена о мирных переговорах
- Трофейный Abrams готовят к выставке в Москве
- Устроивший аварию с двумя погибшими в Новой Москве водитель был пьян
- 16 человек сняли с застрявшей карусели в Туле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru