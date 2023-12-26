СМИ: Израиль рассмотрит план Египта по урегулированию конфликта в Газе

План предполагает вхождение членов палестинского движения ХАМАС в переходное правительство сектора Газа. Это не устраивает Израиль. Руководство страны не готово пойти и по ряду других пунктов. Египетский план подразумевает прекращение огня и освобождение заложников с последующим заключением мирного договора и проведением в палестинском анклаве выборов.

Ранее ХАМАС отказалось уступить власть в секторе Газа в обмен на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

