СМИ: Израиль рассмотрит план Египта по урегулированию конфликта в Газе
Военное руководство Израиля намерено рассмотреть предложенный Египтом план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщает The Wall Street Journal.
План предполагает вхождение членов палестинского движения ХАМАС в переходное правительство сектора Газа. Это не устраивает Израиль. Руководство страны не готово пойти и по ряду других пунктов. Египетский план подразумевает прекращение огня и освобождение заложников с последующим заключением мирного договора и проведением в палестинском анклаве выборов.
Ранее ХАМАС отказалось уступить власть в секторе Газа в обмен на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru