Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные действия в секторе Газа, сообщил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Обращение опубликовано в социальных сетях.
Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. По его словам, это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников.
Глава израильского правительства не уточнил, сколько еще продлится военная операция.
По данным ООН, с начала боевых действий свои дома покинули 1,9 миллиона жителей сектора Газа. Это 85% населения анклава, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru