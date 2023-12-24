Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные действия в секторе Газа, сообщил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Обращение опубликовано в социальных сетях.

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Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над палестинским движением ХАМАС. По его словам, это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для Израиля и освободить заложников.

Глава израильского правительства не уточнил, сколько еще продлится военная операция.

По данным ООН, с начала боевых действий свои дома покинули 1,9 миллиона жителей сектора Газа. Это 85% населения анклава, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраильНетаньяху

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