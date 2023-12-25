СМИ: ХАМАС отказалось уступить власть в секторе Газа в обмен на прекращение огня

Источники агентства в египетских службах безопасности отметили, что также радикалы должны были бы освободить всех заложников.

Кроме того, сделка предусматривала освобождение членов ХАМАС от преследования после отстранения от власти, а также проведение в палестинском анклаве выборы.

Собеседники агентства указали, что радикалы отклонили все пункты плана, за исключением освобождения заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над ХАМАС, отметив, что это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для страны и освободить заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

