СМИ: ХАМАС отказалось уступить власть в секторе Газа в обмен на прекращение огня
Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» отказались от предложенной Египтом сделки, в рамках которой они должны были отказаться от власти в секторе Газа в обмен на полное прекращение огня, сообщает Reuters.
Источники агентства в египетских службах безопасности отметили, что также радикалы должны были бы освободить всех заложников.
Кроме того, сделка предусматривала освобождение членов ХАМАС от преследования после отстранения от власти, а также проведение в палестинском анклаве выборы.
Собеседники агентства указали, что радикалы отклонили все пункты плана, за исключением освобождения заложников.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести боевые действия до полной победы над ХАМАС, отметив, что это единственный способ сделать сектор Газа безопасным для страны и освободить заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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