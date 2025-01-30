СМИ: Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Власти Израиля поручили управлению тюрем остановить процесс освобождения палестинских заключенных в рамках внеочередного обмена с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает радио Kan.

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Поясняется, что решение было принято из-за «хаоса» в Хан-Юнисе, возникшего во время освобождения израильских заложников.

Ранее радикалы передали представителям Красного Креста семерых заложников, находившихся в плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что в числе освобождённых — двое израильтян и пятеро иностранцев.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗаключенныеЗаложникиИзраильХамас

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