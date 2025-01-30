Трамп разрешил депортировать поддерживающих Палестину иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Согласно документу, принимавшие участие в пропалестинских протестах иностранные граждане, в том числе имеющие визы студенты, могут быть депортированы из США.
«Политика США будет заключаться в решительной борьбе с антисемитизмом, с использованием всех доступных и соответствующих правовых инструментов, с целью... привлечения к ответственности виновных», - говорится в указе.
Ранее Трамп заявил, что американские власти приостановили выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru