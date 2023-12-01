СМИ: Израиль планирует ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

Спецслужбы Израиля планируют ликвидировать руководство ХАМАС по всему миру, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

В частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ вычислить лидеров радикальной группировки, которые проживают в Ливане, Турции и Катаре.

«Я поручил Моссаду действовать против руководителей Хамаса, где бы они ни находились», - цитирует Нетаньяху издание.

Накануне ХАМАС заявили, что устроившие теракт в Иерусалиме были представителями военного крыла движения - бригад «Аль-Кассам». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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