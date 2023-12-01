СМИ: Израиль планирует ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру
1 декабря 202309:38
Спецслужбы Израиля планируют ликвидировать руководство ХАМАС по всему миру, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
В частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ вычислить лидеров радикальной группировки, которые проживают в Ливане, Турции и Катаре.
«Я поручил Моссаду действовать против руководителей Хамаса, где бы они ни находились», - цитирует Нетаньяху издание.
Накануне ХАМАС заявили, что устроившие теракт в Иерусалиме были представителями военного крыла движения - бригад «Аль-Кассам». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru