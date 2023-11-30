Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

Ранее два вооруженных боевика открыли стрельбу по людям на автобусной остановке на въезде в Иерусалим. Сообщалось о троих погибших и пяти пострадавших. Боевиков нейтрализовали на месте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что нападавшие якобы были членами ХАМАС.

«Каждый террорист ХАМАС - сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде», — указал Нетаньяху.

Израильский премьер выразил признательность гражданам и военным, которые помогли в ликвидации нападавших.

