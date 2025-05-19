В Магнитогорске гимнастка погибла при выполнении трюка в цирке
Гимнастка погибла, сорвавшись с высоты более 4 метров в Магнитогорском государственном цирке, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.
По данным ведомства, 17 мая неустановленные должностные лица цирка, нарушив требования охраны труда при подготовке представлений, допустили 22-летнюю гимнастку к выполнению акробатического трюка на аппарате «Колесо смелости» на высоте без страховки и пассировки. Артистка сорвалась и упала на арену. Гимнастка умерла в машине скорой помощи.
После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее в цирке-шапито в Нефтегорске Самарской области обрушились шесть рядов с сидениями, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.
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