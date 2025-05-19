В думе Находки объяснили усталостью поведение главы гордумы во время выступления

Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, а был просто уставшим. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя думы.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию города Находка, с поздравлением главы города Тимура Магинского и Кузнецова. Последний запинался, делал паузы и невнятно произносил слова, что дало основание комментаторам предположить, что чиновник был в нетрезвом состоянии.