В думе Находки объяснили усталостью поведение главы гордумы во время выступления
Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов, поздравляя горожан на празднике в честь юбилея города, не был пьян, а был просто уставшим. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя думы.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию города Находка, с поздравлением главы города Тимура Магинского и Кузнецова. Последний запинался, делал паузы и невнятно произносил слова, что дало основание комментаторам предположить, что чиновник был в нетрезвом состоянии.
Собеседник агентства уточнил, что в тот день у Кузнецова был насыщенный рабочий график. В связи с этим, чиновник просто устал, а также разволновался, что сказалось на его публичном выступлении. Также он отметил, что в гордуме Находки «не поняли, почему это вызвало такое негодование у людей».
Ранее стало известно, что мэр города Бердянск Александр Сауленко ушел в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru