Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ в январе-марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных служб статистики.

Так, за первый квартал Китай поставил в Россию пива на 7,1 миллиона долларов (рост почти в два раза за год). Бывший лидер по поставкам – Германия – снизила объем в пять раз (3,8 млн долларов). Чехия сократила поставки в три раза, почти до 3,8 миллиона долларов. Ранее занимавшая третье место в рейтинге Литва снизила объемы в два раза – до 2,6 миллиона долларов.