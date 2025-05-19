Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ

Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ в январе-марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных служб статистики.

Так, за первый квартал Китай поставил в Россию пива на 7,1 миллиона долларов (рост почти в два раза за год). Бывший лидер по поставкам – Германия – снизила объем в пять раз (3,8 млн долларов). Чехия сократила поставки в три раза, почти до 3,8 миллиона долларов. Ранее занимавшая третье место в рейтинге Литва снизила объемы в два раза – до 2,6 миллиона долларов.

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В китайском экспорте Россия заняла третье место — впереди оказались Мьянма ($5,4 млн) и ОАЭ ($2,6 млн). Также Китай активно поставляет пиво на Украину и в Новую Зеландию (по $1,4 млн).

Доля отечественного пива на российском рынке составляет 95%, поэтому не стоит переживать, что повышение пошлин на импорт хмельного напитка из ряда стран Европы скажется на ассортименте на прилавках. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия по сравнению с 2023 годом в три раза меньше стала поставлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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