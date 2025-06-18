СМИ: Израиль обстрелял толпу в Газе, погибли 59 человек
18 июня 202511:51
Танки Израиля обстреляли толпу, ожидавшую гуманитарной помощи, на юге сектора Газа. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные медиков Палестины.
По сведениям агентства, по мирным жителям выпустили как минимум два снаряда. В результате атаки 59 человек погибли, более 200 получили ранения.
Ранее СМИ сообщили, что израильские военные обстреляли пункт распределения гумпомощи у контрольно-пропускного пункта «Нецарим» в Газе. Погибли не менее десяти мирных жителей, более 120 пострадали, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru