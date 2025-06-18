СМИ: Израиль обстрелял толпу в Газе, погибли 59 человек

Танки Израиля обстреляли толпу, ожидавшую гуманитарной помощи, на юге сектора Газа. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные медиков Палестины.

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По сведениям агентства, по мирным жителям выпустили как минимум два снаряда. В результате атаки 59 человек погибли, более 200 получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что израильские военные обстреляли пункт распределения гумпомощи у контрольно-пропускного пункта «Нецарим» в Газе. Погибли не менее десяти мирных жителей, более 120 пострадали, пишет 360.ru.


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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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