Во время церемонии официального фотографирования, он расстегнул рубашку, продемонстрировав фотографам белую майку с напечатанным на ней мелким текстом. На сайте WikiLeaks пояснили, что это имена палестинских детей от 5 лет и младше, убитых израильскими военными с 2023 года.

В документальном фильме «Человек на шесть миллиардов долларов» рассказывается история Джулиана Ассанжа, а также она должна привлечь внимание зрителей к тяжелому положению журналистов в мире.

Ранее Клинтон опровергла своё предложение убить Ассанджа с помощью дрона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



