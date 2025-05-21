Джулиан Ассанж в Каннах привлек внимание к убийству детей в секторе Газа
Основатель сайта утечек WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж прибыл в Канны, где в среду, 21 мая, состоится премьера документальной картины «Человек на шесть миллиардов долларов», сообщает сайт кинофестиваля.
Во время церемонии официального фотографирования, он расстегнул рубашку, продемонстрировав фотографам белую майку с напечатанным на ней мелким текстом. На сайте WikiLeaks пояснили, что это имена палестинских детей от 5 лет и младше, убитых израильскими военными с 2023 года.
В документальном фильме «Человек на шесть миллиардов долларов» рассказывается история Джулиана Ассанжа, а также она должна привлечь внимание зрителей к тяжелому положению журналистов в мире.
Ранее Клинтон опровергла своё предложение убить Ассанджа с помощью дрона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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