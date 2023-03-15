СМИ: Израиль хочет запретить въезд Борреля в страну

«Нет причин награждать его за такое поведение», — заявил неназванный источник газеты в израильском МИД.

Недовольство в Израиле вызвала статья Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, где он отмечает ухудшение демократии в стране с приходом к власти правительства Биньямина Нетаньяху.

По словам Борреля, новое израильское правительство потворствует насилию со стороны израильских переселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее, как сообщала НСН, в Израиле сообщили о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа.

