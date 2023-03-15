СМИ: Израиль хочет запретить въезд Борреля в страну

Израильский МИД старается заблокировать визит в Израиль главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за его критики в адрес правительства еврейского государства, сообщает газета Haaretz.

По данным издания, израильская сторона уже уведомила Брюссель, что считает визит Борреля сейчас нежелательным.

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«Нет причин награждать его за такое поведение», — заявил неназванный источник газеты в израильском МИД.

Недовольство в Израиле вызвала статья Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, где он отмечает ухудшение демократии в стране с приходом к власти правительства Биньямина Нетаньяху.

По словам Борреля, новое израильское правительство потворствует насилию со стороны израильских переселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее, как сообщала НСН, в Израиле сообщили о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоКритикаЕвросоюзИзраиль
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