СМИ: Израиль хочет запретить въезд Борреля в страну
Израильский МИД старается заблокировать визит в Израиль главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за его критики в адрес правительства еврейского государства, сообщает газета Haaretz.
По данным издания, израильская сторона уже уведомила Брюссель, что считает визит Борреля сейчас нежелательным.
«Нет причин награждать его за такое поведение», — заявил неназванный источник газеты в израильском МИД.
Недовольство в Израиле вызвала статья Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, где он отмечает ухудшение демократии в стране с приходом к власти правительства Биньямина Нетаньяху.
По словам Борреля, новое израильское правительство потворствует насилию со стороны израильских переселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Ранее, как сообщала НСН, в Израиле сообщили о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа.
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