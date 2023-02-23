В Израиле сообщили о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа

Шесть ракет выпустили из сектора Газа в направлении территории Израиля. Об этом сообщила израильская армия обороны.

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«Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Еще одна выпущенная в сторону Израиля ракета упала на открытой местности, пишет RT.

На минувшей неделе четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Дамаску, в результате погибли пять человек, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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