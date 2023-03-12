СМИ: на протесты в Израиле вышли полмиллиона человек

Около 250 тысяч человек приняли участие в протестах в Тель-Авиве. Ранее сообщалось, что на улицу вышли около 250 тысяч человек по всему Израилю.

Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.

