Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа
4 декабря 202302:02
В секторе Газа найдены 800 шахт туннелей палестинского движения ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление израильской армии.
В нем сказано, что часть тоннелей соединяла стратегические объекты. Отмечается, что эти шахты находятся в гражданских районах анклава. Около многих из них располагались школы, детские сады и площадки, а также мечети.
При этом 500 шахт из 800 уже уничтожены. Они были разрушены при помощи взрывчаток и блоков.
Ранее США обвинили ХАМАС в использовании больниц как укрытий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru