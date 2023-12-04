Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа

В секторе Газа найдены 800 шахт туннелей палестинского движения ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление израильской армии.

Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС

В нем сказано, что часть тоннелей соединяла стратегические объекты. Отмечается, что эти шахты находятся в гражданских районах анклава. Около многих из них располагались школы, детские сады и площадки, а также мечети.

При этом 500 шахт из 800 уже уничтожены. Они были разрушены при помощи взрывчаток и блоков.

Ранее США обвинили ХАМАС в использовании больниц как укрытий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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