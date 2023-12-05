Израиль заявил, что продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа

Израильская армия заявила, что продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Армия Израиля начала боевые действия на юге сектора Газа

4 декабря истребители нанесли удар по всей территории сектора. Это были значимые, точные и основанные на данных разведки удары. Также наземные силы вместе с ВВС выполнили несколько задач, в рамках которых уничтожены террористы и террористическая инфраструктура, говорится в сообщении армии Израиля.

Ранее Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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