Израиль заявил, что продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа

4 декабря истребители нанесли удар по всей территории сектора. Это были значимые, точные и основанные на данных разведки удары. Также наземные силы вместе с ВВС выполнили несколько задач, в рамках которых уничтожены террористы и террористическая инфраструктура, говорится в сообщении армии Израиля.

Ранее Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

