СМИ: Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день
1 декабря 202306:38
Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на один день, сообщает Wall Street Journal.
Как ожидается, в результате будут освобождены еще 10 заложников, большая часть из которых женщины и дети.
Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС готово обменять всех пленных военных Израиля на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru