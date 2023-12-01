СМИ: Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день

Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на один день, сообщает Wall Street Journal.

Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

Как ожидается, в результате будут освобождены еще 10 заложников, большая часть из которых женщины и дети.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС готово обменять всех пленных военных Израиля на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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