СМИ: Из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска, пишет «Страна.ua».
Местный волонтер Вячеслав Ильченко выложил видео в TikTok, как люди грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда.
При этом издание не уточняет, какие именно бумаги вывозят из учреждений.
Ранее представители Белого дома не исключили, Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступить из Артемовска. Американский представитель Джон Кирби отметил, что окончательное решение будет принимать Киев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru