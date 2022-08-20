СМИ: Испания отвернулась от Украины

Журналист напомнил, что премьер Испании Педро Санчес ранее в ходе визита в Киев пообещал оказать украинским властям масштабную военную помощь. Однако Мадрид передал союзникам лишь несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое число противотанковых средств.

«Испания – аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта – овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?» — отмечает Гонсалес-Галларса.

Аналитик считает, что украинцы «теряют веру в Испанию». По словам Гонсалеса-Галларса, позиция Мадрида должна стать уроком для других государств, которые не имеют достаточных стимулов для реальной поддержки Киева.

